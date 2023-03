Alkolenker mit 2,06 Promille rammte in OÖ Fußgänger

Ein 22-jähriger Autolenker hat in der Nacht auf Samstag einen 49-jährigen Fußgänger in Wernstein am Inn (Bezirk Schärding) gerammt.

Der 49-Jährige ging auf dem rechten Fahrbahnrand im Ortsgebiet in dieselbe Richtung wie der Alkolenker mit seinem Wagen unterwegs war, als es aus bisher noch ungeklärter Ursache zum Zusammenprall kam.

Lesen Sie auch

Der Fußgänger wurde auf die Frontscheibe des Autos katapultiert und schwer verletzt, berichtete die Polizei.

Der Verletzte wurde ins Klinikum Passau eingeliefert. Beim 22-jährigen Autolenker ergab ein Alkotest einen Wert von 2,06 Promille. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.