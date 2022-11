Alkolenker wollte mit fast drei Promille in OÖ vor Polizei flüchten

Mit fast drei Promille Alkohol im Blut hat am Freitagnachmittag ein 48-jähriger Autolenker in St. Peter (Bezirk Braunau) einer Polizeikontrolle entkommen wollen.

Der Arbeiter fuhr auf der Altheimer Straße (B148) an einem Kontrollplatz vorbei, auf dem sich Polizisten positioniert hatten. Erst bremste er fast bis zum Stillstand ab, stieg kurz darauf aber aufs Gas und fuhr an den Beamten vorbei. Im Zuge der Fahndung wurde er bei einer Tankstelle entdeckt, berichtete die Polizei.

Der polnische Arbeiter war mit dem Firmenfahrzeug in sein Heimatland unterwegs gewesen. Er fuhr an den Polizisten vorbei, hielt abermals auf Höhe der Ausfahrt des Kontrollplatzes an und gab wieder Gas, als sich die Streifenbeamten näherten.

In Weng im Innkreis wurde der Mann an einer Tankstelle von einer Streife gestellt. Der Alkotest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen und eine Sicherheitsleistung eingehoben.