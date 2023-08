Zu tief ins Glas schaute am 16. August ein 43-jähriger Unfalllenker. Der alkoholisierte Mann war am späten Abend auf der A1 im Gemeindegebiet Roitham in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs, als er einem vor ihm fahrenden PKW auffuhr.

Das Fahrzeug, in dem sich ein 51-jähriger Deutscher befand, touchierte daraufhin die Leitschiene, überschlug sich und kam etwa 60 Meter weiter zum Stillstand.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Eine Alkoholkontrolle bei dem Unfalllenker ergab 1,08 Promille.