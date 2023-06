Alt-Urfahr bekommt Fairnesszone

Ein besonderer Anwendungsfall für eine neue Begegnungszone ist der Linzer Stadtteil Alt-Urfahr. Laut Vbgm. Martin Hajart (ÖVP) ist im Bereich der Oberen Donaustraße eine so genannte Fairnesszone geplant, die vor allem die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen soll.

Damit einher geht für den Mobilitätsreferenten die Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität für die Anrainer einer der beliebtesten Linzer Naherholungszonen.

Laut Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) spielt in den Überlegungen zur Stadtentwicklung die Reduzierung des Verkehrs und das Rücksichtnehmen auf Passanten eine wichtige Rolle. „Denn eine Stadt erlebt man am besten zu Fuß oder am Rad, das gilt besonders für Bereiche wie Urfahr und die Innenstadt“, begrüßt er die Initiative.

Anregung von Radlern

Die Stadt hat für die neue Begegnungszone an der Donau eine Anregung von Mitgliedern eines Rennradclubs aufgegriffen. Grund für die Zone ist, dass es in der Vergangenheit immer wieder durch Radrowdys zu Konflikten mit Fußgängern gekommen ist.