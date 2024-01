Altheimer Neujahrskonzert in der LMS

Der Kultur- und Schulförderverein KuSch der LMS Altheim veranstaltete dieser Tage das zweite Altheimer Neujahrskonzert in der ausverkauften Landesmusikschule.

Nach der Begrüßung durch Direktor Franz Hartl präsentierte das Salonorchester sINNfonietta unter dem Motto „Unter dem Doppeladler“ musikalische Meisterwerke aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie.

Mit Werken von Johann Strauss, Richard Strauss, Oscar Straus, Kálmán, Bartók und Co entführte das Salonorchester sINNfonietta unter der Leitung von Gerald Karl das Publikum schwungvoll und musikalisch in eine Zeitreise in die damalige Epoche.

Auf höchstem Niveau gesanglich begleitet wurde das Salonorchester von Sopranistin Eva Kumpfmüller und Tenor Gerd Jaburek. Hervorragend moderiert wurde das Neujahrskonzert von Marcus Hölzl.

Die Besucher ließen den Abend gemütlich im Foyer der Landesmusikschule bei einem Getränk ausklingen und freuen sich bereits auf das dritte Altheimer Neujahrskonzert im Jahr 2025.