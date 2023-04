Amtsbekannter 14-Jähriger muss nach Raubüberfall in Haft

Wegen der Beteiligung an einem Raubüberfall ist am Donnerstag ein 14-Jähriger am Linzer Landesgericht zu einer Haftstrafe von einem Jahr – vier Monate davon unbedingt – verurteilt worden.

Der Rumäne, der wie berichtet im Herbst als Strafunmündiger zwei Taxiüberfälle begangen haben soll, stand gemeinsam mit einem 35-Jährigen vor Gericht. Der Ältere fasste drei Jahre Haft aus, beide Urteile sind nicht rechtskräftig.

Geldbörse, Handy geraubt

Der 14-Jährige hatte mit dem 35-Jährigen einen Linzer in dessen Wohnung überfallen. Das Duo begleitete den betrunkenen 29-Jährigen in seine Wohnung, wo sie den Mann attackierten und ihm seine Geldbörse und sein Handy stahlen.

Die beiden Angeklagten schoben sich im Vorfeld, aber auch bei der Verhandlung die Schuld gegenseitig zu.

Der 35-Jährige räumte laut Anklage ein, dass er während der Tat eine Kette um seine Hand gewickelt habe – den Raub habe aber der 14-Jährige begangen. Der Jugendliche hingegen wollte zum Tatzeitpunkt nicht mehr in der Wohnung gewesen sein.