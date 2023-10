An Mädchen aus Bekanntenkreis vergriffen: Prozess am 1. November

Ein besonders krasser Fall von sexuellem Missbrauch wird am 1. November am Landesgerichte Wels verhandelt. Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck muss sich wegen Vergewaltigung eines Kindes und schweren Missbrauchs von zwei weiteren Kindern verantworten.

„Im Fall einer Verurteilung drohen dem Angeklagten zwei bis zehn Jahre Haft“, sagt Pressesprecher Wolfgang Brandmair zum VOLKSBLATT.

Lesen Sie auch

Jahrelanger Tatzeitraum

Die drei zu Beginn der Taten vier, sieben und neun Jahre alten Mädchen stammten aus dem Bekanntenkreis des 37-Jährigen. 2013 sollen laut Staatsanwaltschaft die Vergewaltigungen eines Kindes begonnen und bis 2019 der sexuelle Missbrauch der anderen beiden gedauert haben.

Der Fall kam ins Rollen, weil die US-Behörde National Center for Missing & Exploited Children, an die von Internetplattformen Verdachtsfälle gemeldet werden, nach Österreich berichtete. Damals ging es um fünf Kindesmissbrauchsdarstellungen in einem Cloud-Speicher. In Folge stellte sich heraus, dass der 37-Jährige Frauen aus Ostasien gegen Geld beauftragt hatte, Kinder vor laufender Webcam zu missbrauchen. Nach anfänglichem Leugnen gestand der Mann die Vorwürfe.

Im Zuge der Ermittlungen fanden Beamte auf dem Handy des 37-Jährigen einschlägige Aufnahmen von einem der oö. Opfer, die zu den beiden weiteren Opfern führten.

Von Heinz Wernitznig