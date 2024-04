Andie Gabauer „rockt“ für ein Therapiepferd

Unter dem Motto „Spring to spring“ lädt das Integrative Reitzentrum der Caritas in Leonding am Dienstag, dem 14. Mai, um 19.30 Uhr zu einem Konzertabend mit Andie Gabauer ins Central Linz, Landstraße 36, ein. Tickets gibt es unter www.oeticket.com

Mit romantischen Balladen und rockigen Evergreens sorgt der gebürtige Oberösterreicher unter dem Titel „Songs of Empathy“ für einen schwungvollen Abend, der dem guten Zweck dient. Der Reinerlös dieser Veranstaltung wird zum Ankauf, zur Ausbildung und Versorgung eines Therapiepferdes verwendet.

TV-Moderatorin Conny Dürnberger, die sich ehrenamtlich für das Integrative Reitzentrum engagiert, hat es keine großen Überredungskünste gekostet, Andie Gabauer für das Charity Event zu gewinnen.

„Ich bekomme viele Anfragen und wähle nach meiner persönlichen Relevanz aus. Weil ich in der Gegend von St. Isidor aufgewachsen bin ist es mir ein Anliegen, für die Leute hier etwas zu machen“, erklärt der Musiker.

Im Integrativen Reitzentrum der Caritas erleben jede Woche mehr als 100 Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen die Pferde als Therapeuten, Partner und Freunde. Die verschiedenen Therapien mit den Pferden werden aus Spendengeldern mitfinanziert.