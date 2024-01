Ansfeldner Moarschaften kämpften um den Eisstock-Stadtmeistertitel

Bei der kürzlich stattgefundenen Eisstock-Stadtmeisterschaft in der Eishalle Traun kämpften 15 Moarschaften um den ersten Platz. Sie lieferten sich spannende Duelle um den Sieg, und es war gar nicht immer so einfach für die Schütz(inn)en, den Eisstock nahe an die Daube zu bringen.

Letztendlich zeigte sich wieder die Vormachtstellung der Vereinsmannschaften, welche die besseren geübten Präzisionsspieler in ihren Reihen hatten. Stadtmeister wurde die Mannschaft BSV Nettingsdorf 1 mit Ronald Carbinari, Johann Schuster, Karl Fluch und Willi Schatzdorfer (im Bild) vor dem BSV Nettingsdorf 4 und dem SSV Obtus Haid.

Auch Bürgermeister Christian Partoll und Vizebürgermeister Albert Wituschek kämpften mit ihrer Moarschaft um ein gutes Ergebnis und nahmen schlussendlich das Ergebnis mit Humor: „Die Nettingsdorfer sind heuer einfach nicht zu schlagen, trotzdem macht es großen Spaß unter all den Moarschaften mit dabei zu sein!“. Die siegreiche Moarschaft wurde bei einem gemeinsamen Essen in der Sportanlage der Union Ansfelden gefeiert.