Antrittsbesuch von BR-Vizepräsident Franz Ebner beim Bundespräsidenten

Der neue Vizepräsident des Bundesrats, Franz Ebner (ÖVP), absolvierte seinen Antrittsbesuch bei Bundespräsident Alexander van der Bellen in der Wiener Hofburg, gemeinsam mit der neuen Präsidentin Margit Göll (NÖ/ÖVP) und Vizepräsident Dominik Reisinger (OÖ/SPÖ).

Die Vizepräsidenten bilden gemeinsam mit der Präsidentin das Präsidium des Bundesrats. Zu ihren Aufgaben gemeinsam bzw. abwechselnd mit der Präsidentin gehört u. a. die Vorsitzführung bei den Sitzungen des Bundesrats.

Lesen Sie auch

„Ich freue mich auf meine Aufgabe, die mir die Möglichkeit bietet, aktiv zur Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Landes beizutragen“, so Ebner, der Oberösterreich bereits seit Herbst 2021 im Bundesrat vertritt und dort in acht Ausschüssen fixes Mitglied und in weiteren acht Ausschüssen Ersatzmitglied ist.