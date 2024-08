Arbeiter stürzte aus vier Metern ab und wurde schwer verletzt

Ein 43-jähriger Pole aus dem Bezirk Mödling war am Donnerstag gegen 14.20 Uhr laut Landespolizeidirekton auf einer Baustelle in der Gemeinde Gschwandt mit dem Aufbau einer Absturzsicherung in einer Höhe von ca. 4 Metern beschäftigt.

Er bewegte sich auf den bereits abgelegten Holztraversen vorwärts, wobei eine Holztraverse gekippt sein dürfte und mit dem Arbeiter zu Boden stürzte.

Arbeitskollegen hörten den Absturz und verständigten sofort die Rettung. Der Pole wurde nach der notärztlichen Versorgung mit schweren Verletzungen in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.