Bei Abrissarbeiten am Dach einer Halle in Ried im Innkreis ist am Donnerstagvormittag ein 25-jähriger Arbeiter sieben Meter in die Tiefe gestürzt.

Gegen 11.30 Uhr war eine Platte gebrochen, weshalb der Arbeiter ungebremst auf dem darunterliegenden Betonboden aufschlug.

Die von den Kollegen gerufenen Rettungskräfte veranlassten aufgrund der schweren Verletzungen einen Hubschraubertransport in das Linzer Unfallkrankenhaus, so die Polizei.