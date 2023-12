Arbeitsunfall in Perg: Mann stürzte von Scherenhubbühne

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch in einem Unternehmen im Bezirk Perg. Ein 35-jähriger Mann aus Linz war mit Reinigungsarbeiten an den Oberlichtenfenstern beschäftigt und nutzte hierfür eine Scherenhubbühne.

Während er sich auf etwa sechs Metern Höhe befand, öffnete sich aus bisher unerklärlichen Gründen das große Aluminiumtor der Firma, welches sich auf einer Höhe von ungefähr fünf Metern befand.

Lesen Sie auch

Die Folge war ein Umstürzen der Hubbühne, wodurch der Arbeiter schwer gestürzt ist und sich ernsthafte Verletzungen zugezogen hat. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Linz transportiert.

Die Umstände, die zum Auslösen des Tores führten, sind derzeit noch Gegenstand von Untersuchungen.