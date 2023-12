Auch für Diabetiker sind Weihnachtskekse erlaubt

Kekse, Schokolade und andere Leckereien — um die Weihnachtszeit fällt der Verzicht auf Schlemmereien besonders schwer. Gerade Diabetiker — österreichweit sind 800.000 Menschen betroffen — müssen dann noch genauer schauen, was auf den Teller kommt.

Doch die Zeit der Tabus ist längst vorbei, sagt Oberärztin Petra Wolfinger, Leiterin der Stoffwechselambulanz am Ordensklinikum Linz. Betroffene dürfen, ja sollen sogar die gleichen Sachen essen, wie sie für die gesunde Ernährung des „Normalbürgers“ empfohlen werden.

„Verbote machen wir nicht“, sagt Wolfinger. „Wir raten aber, beispielsweise die Hälfte der angegebenen Zuckermenge aus dem Rezept zu verwenden. Zudem sollte Roggen- oder Vollkornmehl verwendet werden.“

Weniger ist mehr

Tatsächlich geben viele Patienten an, in der Weihnachtszeit gerne das ein oder andere Keks zu essen. Für die Medizinerin ist das kein Problem. „In der Ernährungspyramide stehen Süßigkeiten ganz oben als kleinste Gruppe. Man darf sie natürlich konsumieren, aber eben in kleinen Mengen“, sagt sie.

Konkret rät die Expertin, statt fünf eben nur zwei Kekse zu essen. Typ-1-Diabetiker haben es etwas leichter, da sie vor dem Verzehr einfach mehr Insulin spritzen. Typ-2-Patienten können dem höheren „Zuckerschub“ mit etwas mehr Bewegung wie einem ausgiebigen Spaziergang entgegenwirken. Generell sollte darauf geachtet werden, dass der Zucker langsamer in die Blutbahn übergeht. Dafür eignen sich vor allem Vollkornprodukte.

Diese tragen zur Regulierung der Verdauung bei und reduzieren Heißhungerattacken. Bei Patienten mit der Erstdiagnose Diabetes rät Wolfinger den Verzehr von Süßem um die Hälfte zu reduzieren. Gar nicht auf dem Speiseplan stehen sollten klassische Diabetikerprodukte. Da seien zwar weniger Kohlenhydrate enthalten, dafür aber wesentlich mehr Fett.