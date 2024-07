Auf dem Weg zur Rinnerhütte verletzte Frau ins Krankenhaus geflogen

Beim Aufstieg zur Rinnerhütte in Ebensee zog sich eine 39-Jährige aus dem Bezirk Ried am Samstag so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Die Frau war gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Ehemann wandern. Die beiden wollten von der Ebenseer Hochkogelhütte über den markierten Wanderweg durch das sogenannte „Feuertal“ zur Rinnerhütte. Auf einer Seehöhe von 1800 Metern, etwa bei der Hälfte des Weges, knickte die Frau um und verletzte sich dabei schwer, sodass ein Abstieg nicht mehr möglich war.

Der Gatte setzte daraufhin einen Notruf ab, woraufhin der Bergrettungsdienst Ebensee informiert wurde. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde der Notarzthubschrauber „Martin 3“ zur Rettung der Verletzten alarmiert, der die Frau aufnehmen und ins Krankenhaus fliegen konnte.