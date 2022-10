Auf der Jagd nach Benimmregeln

„Wir brauchen Regelwerke, um den Ansturm auf die Natur in gute Bahnen zu lenken. Denn es kann nicht sein, dass die Natur zu Tode geliebt wird“, ist sich Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner sicher.

Rechtliche Rahmenbedingungen seien übrigens „nichts Neues“, solche gebe es bereits beispielsweise in Kärnten, Tirol, Salzburg und Vorarlberg. In Oberösterreich gebe es in ausgewählten Regionen – Pyhrn-Priel, inneres Salzkammergut – entsprechende Pilotprojekte. Ergebnisse sollen Ende des Jahres präsentiert werden.

Fakt sei: Infolge der Corona-Pandemie habe sich die Zahl der Ausflügler deutlich erhöht. Doch was sei falsch am „zu Tode lieben“ der Natur? Nun, sie ist für viele Tiere Rückzugsort und wenn durch Unachtsamkeit oder Willkür beispielsweise die Wälder zerstört oder verschmutzt werden, hat das direkte Auswirkungen auf die Lebensweise der Tiere.

Rückschlüsse möglich

Der Landesjagdverband könne anhand der Jagdstatistik nämlich Rückschlüsse ziehen, wie es um die Population unterschiedlicher Tierarten bestellt sei. Da bereitet etwa die Wildente den Jägern große Sorgen, deren Bestände laut Christopher Böck, Geschäftsführer des Landesjagdverbands, „in besorgniserregendem Ausmaß“ zurückgegangen seien. Hier könnte der Fischotter eine „große Gefahr“ für die Enten sein, so Böck beim Pressegespräch des 20.000 Mitglieder zählenden Verbands auf Schloss Hohenbrunn.

Böck und Sieghartsleitner betonten unisono, dass die Herausforderungen für die Natur – Klimakrise, Hitzesommer, Stürme – nur gemeinsam gelöst werden könnten. Das umfasse Landwirte, Jäger und Förster und könne nur durch ein konstruktives Miteinander gelingen. Die Trophäenjagd sei in den vergangenen Jahren sowieso an den Rand gedrängt worden, der gesetzliche Auftrag stünde absolut im Vordergrund. Sieghartsleitner: „Wir haben einen klaren Auftrag, der der Gesellschaft einen Mehrwert bringen muss. Wir Jäger lieben die Natur und sehen uns mit allen in einem Boot, die die Natur schätzen.“

Auch die zuständige Landesrätin, Michaela Langer-Weninger, betonte die Wichtigkeit der offenen Kommunikation: „Die Land- und Forstwirtschaft von der Jagd zu trennen ist undenkbar. Wir haben ein und dasselbe Tätigkeitsfeld: die Natur. Der eine kann nicht handeln, ohne den anderen zu beeinflussen. Das ist Krux und Glück zugleich.“

Generell funktioniere die Kommunikation diesbezüglich sehr gut. Die Jagd habe zudem direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Wäldern, wenn etwa Verbissschäden an Jungbäumen durch gezielte Entnahmen verringert werden. Klimafitte und gesunde Wälder sind laut Sieghartsleitner „auch im Interesse der Jägerschaft. Wir greifen dort ein, wo der Wildeinfluss zum Wildschaden werden könnte.“

Jetzt ist Wildbretzeit

Schlussendlich sei auch das Wildbret von großer Bedeutung: wirtschaftlich wie kulinarisch. „Die Konsumenten achten in der Krise vermehrt auf den Preis und auch auf die Regionalität. Da kann das Wildbret gut unsere Initiativen punkto Regionalität unterstützen“, so Langer-Weninger.