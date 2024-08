Auf nach Wels zu AgroTier, Herbstmesse und Volksfest

In der Halle 19 steht der Genuss im Mittelpunkt

Das Welser Messegelände ist vom 5. bis 8. September wieder Schauplatz der „AgroTier“, der landwirtschaftlichen Fachmesse mit den Schwerpunkten Innenwirtschaft, Grünland und Vermarktung.

„Wir wollen die AgroTier und die Welser Herbstmesse noch enger zusammenführen. Woher unsere Lebensmittel kommen und was Tierwohl bedeutet, interessiert auch den Endkonsumenten. Zugleich wollen wir dem tierhaltenden Betrieb mit unseren Ausstellungswelten eine Informations- und Austauschplattform bieten, wie man sich künftig mit hoher Lebensmittelqualität ideal positionieren kann“, betont Messedirektor Robert Schneider.

Topadresse Genussmarkt

Einen Überblick über die Vielfalt der regionalen Köstlichkeiten und Produkte bekommt man in der Halle 19 beim „Genussmarkt“.

Da findet sich das „Goaßcafé“ mit Schaf- und Ziegenmilchprodukten ebenso wie etwa der Bienenladen, in dem der Landesverband für Bienenzucht die ganze Palette dessen präsentiert, was Honig so kann.

Die „Esserwisser“ der Landwirtschaftkammer wiederum zeigen den Weg vom Korn zum Brot, die Seminarbäuerinnen bieten ofenfrische Kostproben aus ihrer Backstube.

Mit der Landjugend kann man sich einen internationalen Vergleich der Landwirtschaft ansehen, bei „StadtLandTier“ gibt es einen Blick hinter die Stalltür.

Pferdefreunde kommen ebenso wenig zu kurz wie Fleischliebhaberm Jagdinteressierte oder „Weinbeißer“. Und Obst und Bier werden auch präsentiert.

AgroTier und Herbstmesse sind von Donnerstag, 5. September, bis Sonntag, 8. September, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Messeeintritt beträgt 13 Euro (Tageskarte) beziehungsweise ermäßigt 11 Euro.

Zudem läuft parallel auch noch das Welser Volksfest, auf dem man sich freilich auch schon vom 29. August (Probebeleuchtung) bis 1. September vergnügen kann.