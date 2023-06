Aus Langeweile gezündelt: Sechs Burschen ausgeforscht

17- bis 23-Jährige hatten zum Teil mit selbstgebastelten Böllern Container in Brand gesteckt — Mehrere Brände vor Fronleichnam

Nach mehreren Brandserien in Attnang-Puchheim und Brandfällen in Schwanenstadt von Jänner bis April, bei denen unter anderem durch Böller Mülltonnen in Brand gesteckt wurden, konnten nun die sechs mutmaßlichen Täter ausgeforscht werden.

Die 17- bis 23-Jährigen waren an 16 Tatorten aktiv. 20 Container, drei Fassaden und eine Müllinsel sowie Papiercontainer wurden bei den Bränden beschädigt. Außerdem schmissen die Täter in einem Fall einen selbstgebauten Böller auf einen Balkon.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf 35.000 Euro. Als Motiv nannten die sechs jungen Männer Langeweile und Gruppendynamik. Sie werden mehrfach angezeigt.

Feuer in Jugendzentrum

Nach einer Brandlegung in Leonding laufen bei der Polizei die Ermittlungen. Am Dienstag war gegen 23 Uhr Feuer in einem Jugendzentrum ausgebrochen. Die Spurensicherung ergab, dass zuvor in das Gebäude eingebrochen worden war. Es wurde ein aufgebrochener Schrank sowie eine aufgebrochene Handkassa entdeckt.

Frau von Balkon gerettet

Von ihrem Balkon eines Hauses an der Lenaustraße musste in der Nacht zum Mittwoch eine Linzerin gerettet werden. Die 22-Jährige wurde durch Brandgeruch und Knistern auf das Feuer in der Küche aufmerksam, mehrere Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein. Die Florianis retteten die Frau mittels Drehleiter, ihre Katze konnte nur noch tot geborgen werden.

Großbrand verhindert

Elf Feuerwehren standen Mittwochnachmittag bei einem Brand in einem Gewerbebetrieb in Fraham (Bez. Eferding) im Einsatz. Eine Halle sowie der Vollwärmeschutz eines angrenzenden Gebäudes standen in Flammen. Die Florianis konnten einen Großbrand verhindern.