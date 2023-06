Großes Glück hatten die beiden Insassen dieses Pkw, der in der Nacht auf Samstag auf der B3 in Langenstein (Bezirk Perg) in die Grube einer Brückenbaustelle gefallen war.

Obwohl das Fahrzeug auf dem Dach landete, konnten sich die beiden selbst befreien und blieben unverletzt.

Die Einsatzkräfte der FF Langenstein unterstützen ein Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs. Es soll nicht der erste derartige Unfall auf dieser Baustelle gewesen sein.