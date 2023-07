Auto gegen Gartenmauer

In eine Hausmauer krachte Dienstagfrüh ein Auto in Bad Ischl (Bez. Gmunden). Die Lenkerin (59) war daheim weggefahren, noch in der Siedlung war das Hybridauto unvermittelt schneller geworden und konnte nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden, sagte die Frau zu den alarmierten Feuerwehrleuten.

Mit der Handbremse gelang es ihr noch das Fahrzeug abzubremsen, dabei geriet es ins Schleudern, hob über eine kleine Gartenmauer bzw. über einen Zaun ab und kam bei einer Hausmauer bzw. der zum Haus gehörigen Stiege zum Stehen.

Bewohner und Nachbarn hörten den lauten Knall und kamen der Lenkerin zu Hilfe. Die verletzte Frau wurde ins Klinikum Bad Ischl transportiert.