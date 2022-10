Auto stand mit vier Platten im dichten Nebel mitten auf Fahrbahn

Eine Reihe von Alkohol- und Drogenlenkern musste am Wochenende von der Polizei in OÖ aus dem Verkehr gezogen werden.

Den Vogel schoss aber ein Welser (22) ab. Sein Pkw mit vier platten Reifen erregte bei dichtem Nebel mitten auf der Fahrbahn der B139 Kremstalstraße am Sonntag gegen 6.30 Uhr die Aufmerksamkeit eines anderen Verkehrsteilnehmers.

Als die Beamten anrückten, fanden sie den Lenker aus Wels offensichtlich alkoholisiert und desorientiert vor. Er konnte keine Angaben über seine Fahrtstrecke machen, zudem war ihm schleierhaft, wo er sich die Platten eingefahren hatte. Ein Alkomattest ergab 1,3 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, der fahruntaugliche Pkw abgeschleppt.

Drogenlenker entzog sich der Anhaltung

Bereits am Samstag gegen 22 Uhr fiel einer Polizeistreife in Steyr am Tabor ein auffällig fahrender Pkw auf. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und der unsicheren Fahrweise hielten die Beamten das Auto an.

Unmittelbar nach Beginn der Lenker- und Fahrzeugkontrolle beschleunigte der Bursch seinen Wagen und fuhr davon. Die Polizei nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf, im Bereich Taschelried konnte der 16-Jährige aus Steyr zum Anhalten gezwungen und zum Aussteigen bewegt werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht nur keine Lenkberechtigung besaß, sondern auch unter Suchtmitteleinwirkung stand und eine erhebliche Menge an Cannabis sowie Tabletten mit sich führte. Anzeigen folgen.

Alko-Lenker durch Unfälle gestoppt

Auf der B1 von Marchtrenk Richtung Linz touchierte Sonntag gegen 2.15 Uhr Früh ein Kroate (31) aus dem Bezirk Linz-Land im Gemeindegebiet von Hörsching eine Straßenlaterne und landete mit dem Pkw im Feld. Der Lenker hatte 2,24 Promille intus. Im Graben landete der Pkw eines Ukrainers (27), der Samstag kurz vor Mitternacht in Hofkirchen im Traunkreis auf der Wolfener Straße zwei Verkehrszeichen rammte. Er hatte 2,18 Promille getankt. Im Wagen sollen sich neben dem Bruder (17) zwei weitere Personen befunden haben.

Und im Innviertel wurde am Freitag in Suben ein Deutscher (22) mit 0,52 Promille Alkohol und einer Drogenbeeinträchtigung aus dem Verkehr gezogen. In der Nacht zum Sonntag ging ein Rumäne (22) mit 1,02 Promille im Bezirk Braunau der Polizei ins Netz. Zudem war sein Führerschein gefälscht.