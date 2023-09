In Kremsmünster im Bezirk Kirchdorf an der Krems ist am Samstag ein Pkw in einen Teich gestürzt. Das Auto stand bis zur Hälfte unter Wasser.

Der 82-jährige Lenker befreite sich laut Polizei selbst aus dem Pkw und blieb dabei unverletzt.

Der Oberösterreicher aus dem Bezirk Wels-Land war um 6.40 Uhr von der Ratzenberger Gemeindestraße kommend bei einer Kreuzung quer über die Sipbachzeller Straße in den angrenzenden Schacherteich gefahren. Die Unfallursache wird noch ermittelt.