Auf der A1 in Fahrtrichtung Linz kam es am Mittwochnachmittag kurz vor der Abfahrt Allhaming zu einem schweren Verkehrsunfall, der eine Totalsperre der Autobahn zur Folge hatte. Ein Holztransporter war laut ersten Meldungen in den Unfall involviert.

Neben Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.