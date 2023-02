Autofahrerin enttarnte falsche Polizisten in Oberösterreich

Eine Autofahrerin hat Dienstagabend zwei falsche Polizisten in Linz enttarnt. Die Frau rief um 23.10 Uhr bei der Polizeiinspektion Leonding (Bezirk Linz-Land) an und sagte, dass sie – wie andere Pkw-Lenker auch – auf der Wiener Straße, in Höhe eines Einkaufszentrums, mit Blaulicht angehalten wurde, es sei aber zu keiner Amtshandlung gekommen.

Beamte fanden zwei Männer mit besagtem Auto auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.

Lesen Sie auch

Die echten Polizisten stellten die verwendete Leuchte mit Blaulichtfunktion sicher. Die beiden 22-Jährigen aus Linz und Leonding leugneten zuerst ihre Tat, gaben aber schließlich alles zu.