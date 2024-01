Bad Ischl: Kritik nach „Pudertanz“ reißt nicht ab

Nicht schlecht staunte die Ischler Jugendstadträtin, als sie kürzlich mit einer Schimpf-Tirade am Telefon konfrontiert wurde. „Mir wurde eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen unterlassenem Jugendschutz angedroht“, berichtet Steffi Reischmann, die für die Jugend-Agenden in der Ischler Stadtpolitik zuständig ist.

Der Grund für den Anruf war die von vielen als skandalös empfundene Eröffnung-Aufführung des „Pudertanzes“ zum Start der „Kulturhauptstadt 2024 – Salzkammergut“.

Lesen Sie auch

„Als ich der Anruferin offensichtlich glaubhaft versichern konnte, weder in die Planungen eingebunden gewesen zu sein noch Sympathien für diese verstörende ‚Performance‘ zu haben, wurde das Gespräch ruhiger“, so Reischmann, die nun davon ausgeht, nicht persönlich mit rechtlichen Schritten belangt zu werden.

Schadensbegrenzung angesagt

Für den Ischler Vizebürgermeister Johannes Mathes von Zukunft Ischl, fügt sich die Anzeigendrohung nahtlos in die Reihe seiner Gespräche der vergangenen Tage ein: „Egal mit wem ich spreche – jeder übt scharfe Kritik an diesem Teil der Eröffnungsfeier“, so Mathes: „Und es werden immer dieselben Verantwortlichen genannt: 2024-Aufsichtsratchef Hannes Heide, Bürgermeisterin Ines Schiller und 2024-Intendantin Elisabeth Schweeger“.

Für Mathes ist nun Schadensbegrenzung angesagt: „Bitte macht so etwas nie wieder mit unserem Ischl – das haben sich die Menschen unserer Stadt nicht verdient“, fordert Mathes ein radikales Umdenken bei den Programmmachern und Projekt-Verantwortlichen.

Inhaltliche Prüfung nötig

Für den Kultursprecher von Zukunft Ischl, StR Walter Erla steht eines fest: „Bei Projekten, bei denen Kinder und Jugendliche zum Einsatz kommen oder unter den Zusehern sind, muss es eine ernsthafte inhaltliche Prüfung geben – und zwar von unabhängigen Fachleuten und nicht nur von Mitarbeitern der Kulturhauptstadttruppe – von denen ist offensichtlich keine ausreichende Sensibilität zu erwarten.“

Erla, im Brotberuf Direktor der Landesmusikschule Bad Ischl, stellt in diesem Zusammenhang fest, dass entgegen Gerüchten der Kinderchor der Landesmusikschule Bad Ischl an der Eröffnung im Kurpark nicht mitgewirkt hat.

Der „Pudertanz“ hatte auf Social Media und in Leserbriefen für heftige Reaktionen gesorgt. In der Performance tanzte ein inklusives nacktes Ensemble und gab sich eine Blöße, die offenbar irritierte. Zehn Männer und Frauen, zwei von ihnen in Rollstühlen, bedeckt vom Staub aus Puderdosen, schüttelten diesen im Tanz ab und damit auch im übertragenen Sinn die körperbezogene Stigmatisierung.

Mit dieser Direktheit hatte wohl nicht jeder gerechnet. Der Pfarrer Christian Öhler der Stadtpfarrkirche Bad Ischl, der die Eröffnung live übertragen ließ, nahm es jedoch gelassen, als Kirchgänger beim Anblick der Nackten auf der Leinwand das Gotteshaus verließen. Jesus sei einer der „am häufigsten nackt dargestellten Menschen der Kunstgeschichte“, zitierten ihn die „OÖN“.