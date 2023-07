Bad Mühllacken hat beste Feuerwehr

15.000 Florianis aus Oberösterreich sind am Freitag und Samstag beim Landes-Leistungsbewerb in Wildenau in der Innviertler Gemeinde Aspach zusammengekommen. Auf diesen Höhepunkt des Feuerwehrjahres haben sich die Einsatzkräfte monatelang vorbereitet. 1200 Wettkampf- und 600 Jugendgruppen gingen an den Start.

Den Sieg in der „Wertungsklasse Bronze A“ holte sich die Bewerbsgruppe aus Bad Mühllacken im Bezirk Urfahr-Umgebung. In der „Wertungsklasse Silber A“ setzte sich die FF Tragwein 1 (Bezirk Freistadt) durch. Bei der Jugend (Bronze Klasse A) stand die FF St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) ganz oben, in der Klasse Silber A die FF Allerheiligen-Lebing 1 (Bezirk Perg). Begeistert von den Leistungen waren Feuerwehr-Landesrätin Michaela Langer-Weninger und Feuerwehr-Präsident Robert Mayer.