Bahnverkehr: Teilweise Aufhebung der Verkehrseinstellungen

Die ÖBB arbeiten auf Hochtouren daran, ihre von den schweren Unwettern betroffenen Bahnstrecken wieder für den Zugverkehr zu öffnen. Für einzelne Strecken gibt es bereits gute Nachrichten: Ein Teil der präventiven Verkehrseinstellungen in Oberösterreich kann aufgehoben werden. Die Situation für die 848 Streckenkilometer in Oberösterreich wird laufend evaluiert, so die ÖBB.

Auf der Almtalbahn wurde der Zugverkehr am Abend des 16. September wieder aufgenommen. Auf der Mühlkreisbahn ist der Zugverkehr zwischen Rottenegg und Aigen-Schlägl zurzeit noch gesperrt. Auf der Donauuferbahn wird der Schienenersatzverkehr ab Baumgartenberg wird bis 18. September Betriebsende verlängert. Aktuell kann nur Grein-Bad Kreuzen angefahren werden.

Die ÖBB ersuchen weiterhin eindringlich, von nicht unbedingt notwendigen Reisen abzusehen. Die Reisewarnung dauert bis 19.September an, wie die ÖBB mitteilen.

Die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets wurde aufgehoben. Diese sind ab sofort bis inklusive 22. September gültig.

ÖBB Tickets für jene Züge, die von der Reisewarnung betroffen sind, können auch erstattet werden. Es gelten dafür die oben angeführten Zeiträume. Die ÖBB bitten um Verständnis, dass es aufgrund des aktuellen erhöhten Aufkommens beim Kund:innenservice zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt auf ÖBB SCOTTY, oebb.at oder beim ÖBB Kund:innenservice unter 05-17 17 über Einschränkungen zu informieren. Das Kund:innenservice wird im Zeitraum der Reisewarnung für Fahrgäste von 6.00 bis 24.00 Uhr telefonisch zur Verfügung stehen.