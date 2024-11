Trotz Alarmfahndung noch keine Spur nach Linzer Bankräuber

Gegen 10.33 Uhr hat am Mittwoch ein noch unbekannter Täter eine Bankfiliale in der Linzer Zeppelinstraße überfallen. Der Mann stellte sich an den Kundenschalter und forderte vom 25-jährigen Bankangestellten mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe von Eurobanknoten.

Der Angestellte legte Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe auf das Pult. Der Täter nahm es und flüchtete mit der Beute zu Fuß, in Richtung Schickmayrstraße, so die Polizei.

Während der Tat befanden sich zwei Kunden im Schalterraum, die vom Täter aber nicht bedroht wurden. Es wurde niemand verletzt, der Bankangestellte erlitt jedoch einen Schock.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich geführt.

Der Täter wird als 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug weiße Schuhe, Jeans, dunkle Oberbekleidung und war mit einer weißen FFP2-Maske und einer schwarzen Haube maskiert.