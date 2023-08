Bei Hitze genügend Wasser „nachfüllen“

Zwei Liter Flüssigkeit reichen an Sonnentagen nicht aus

Nicht nur an heißen Tagen ist trinken extrem wichtig. Ganz generell wird häufig zu wenig Flüssigkeit (vor allem Wasser, Mineralwasser, ungesüßte Tees) aufgenommen. Flüssigkeit erfüllt im Körper wichtig Funktionen. Unter anderem ist sie für die Wärmeregulierung zuständig – insbesondere für das Schwitzen wichtig. Wer dauerhaft zu wenig trinkt, begibt sich in gesundheitliche Gefahr.

Wie viel ein Mensch pro Tag an Wasser benötigt, kommt auf das Alter und den Gesundheitszustand an. „Bei Kindern und Personen über 70 Jahren ist besonders wichtig, dass diese ausreichend trinken. Andernfalls kann es zu gröberen gesundheitlichen Komplikationen kommen“, sagt Holger Grassner, Allgemeinmediziner aus Hinterstoder und Referent für Hausapotheken in der Ärztekammer OÖ.

„In erster Linie sollte man Wasser oder ungesüßte Tees trinken. Nehmen Sie gerade in heißen Phasen Abstand von zuckerhaltigen Getränken und Alkohol“, sagt Grassner. Als Grundregel für Erwachsene Personen gilt zwei Liter pro Tag.

Mehr Trinken beim Sport

Wer sich bei Hitze im Freien aufhält und körperliche Tätigkeit verrichtet (Sport, Arbeit), der sollte deutlich über den zwei Litern liegen. Kinder ab einem Alter von zehn Jahren sollten mindestens 1 bis 1,5 Liter trinken.

Essen kann erhitzen

Es sind nicht die eisigen Getränke, die bei Hitze besonders guttun. Denn der Körper bringt diese auf Betriebstemperatur, und verbraucht damit mehr Energie. Besonders gut eignen sich lauwarme Getränke. Für Personen, die mit der Flüssigkeitsmenge hadern, eignen sich auch Suppen, da dabei auch wichtige Elektrolyte zugeführt werden. Am besten Leichtes essen. Beim Verbrennen von Schnitzel & Co. fährt der Körper den Heizkessel an, zu, auch wird für die Verdauung mehr Flüssigkeit benötigt.