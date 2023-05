Bei Küchenbrand in Oberösterreich 65-jähriger Bewohner gestorben

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) ist in der Nacht auf Freitag ein 65-Jähriger ums Leben gekommen.

Zehn Bewohner, vier Feuerwehrleute und zwei Polizisten wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer dürfte in der Küche ausgebrochen sein, die Brandursache stand vorerst noch nicht fest, so die Polizei.

Zuerst war nur aus einem Schaltkasten des Hauses Rauch wahrgenommen worden. Es stellte sich heraus, dass aber nicht von dort das Feuer ausging, weshalb die alarmierten Einsatzkräfte alle Bewohner des Mehrparteienhauses weckten und das Gebäude evakuierten. In einer Wohnung konnte jedoch niemand erreicht werden.

Mit einem Zweitschlüssel, den der 76-jährige Bruder des Wohnungsinhabers besitzt, wurde die Tür geöffnet. Sofort kam den Polizisten starker Rauch entgegen. Die Feuerwehr fand den 65-Jährigen leblos in der Küche. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Brand war bereits von selber ausgegangen.