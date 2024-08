Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Perg lenkte ihren E-Scooter am Freitag gegen 20.55 Uhr auf der Mauthausener Straße in Sankt Georgen an der Gusen Richtung Mauthausen.

Bei der Kreuzung Mauthausener Straße mit der Sportlerstraße bog die Frau rechts ein, übersah dabei die Bordsteinkante und kam zu Sturz.

Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,20 Promille.