Beim Skifahren nicht auf den Sonnenschutz vergessen

Eine kleine Ski-Apotheke einzupacken, ist in jedem Fall ratsam

Spätestens mit den Semesterferien starten viele in den Ski-Urlaub. Die ApoLife-Apotheken empfehlen für den Fall der Fälle eine Grundausstattung. Martin R. Geisler, Generalsekretär der Apothekengruppe: „Eine kleine, feine Ski-Apotheke ist wie eine Versicherung: Man hofft, sie niemals zu benötigen. Aber wenn man sie doch braucht, ist man froh, vorbereitet zu sein.“

Diese Produkte sollten vorsorglich in den Koffer

Sonnencreme: Was im Sommer eine Selbstverständlichkeit ist, wird im Winter oft vergessen. Doch auch beim Skifahren und vor allem beim Sonnentanken in der Pause auf der Skihütte setzen Wintersportler speziell das Gesicht der Sonnenstrahlung aus. Doch diese ist in der kalten Jahreszeit um nichts weniger gefährlich als im Hochsommer.

Lippenschutz: Auch die Lippen sind durch Kälte, Fahrtwind und Trockenheit auf der Piste besonders beansprucht – und stehen leider oft nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste.

Kälteschutz: Für exponierte Stellen gibt es eigens entwickelte Schutzcremen gegen Kälte, die die Haut quasi versiegeln und vor Kälteschäden bewahren.

Pflege für den Bewegungsapparat: Ein ganzer Tag auf der Piste fordert Muskeln, Gelenke, Bänder und Sehnen. Après-Ski in der Sauna ist zwar wohltuend, hilft aber nicht in jedem Fall. Darum sollte man auch Gelenk- und Verletzungs-Salben mitnehmen, die helfen, wenn der sportliche Ehrgeiz etwas zu groß war oder es tagsüber einen harmlosen Unfall gegeben hat, dessen Folgen man abends noch spürt.

Wichtige Utensilien: Ein Fieberthermometer mitzunehmen ist schon deshalb sinnvoll, weil man es wohl kaum vom Hotel ausborgen will. Pflaster, etwas Verbandszeug und eine kleine Schere sollte ebenso wenig vergessen werden wie die E-Cards aller Mitreisenden.