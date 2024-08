Beim Zündeln in Eferding Hecke in Brand geraten

Am Donnerstag geriet in Eferding eine Hecke in Brand, nachdem ein 13-jähriger Junge und sein zwölfjähriger Freund aus Ungarn beim Spielen mit einem Sturmfeuerzeug hantiert hatten.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in der Nähe eines Skaterparks, wo die Jungen zunächst Unrat zusammenkehrten und entzündeten.

Die Situation eskalierte, als einer der Jungen begann, an einer Hecke zu zündeln. Sie verloren die Kontrolle über das Feuer, das schnell um sich griff und eine 100 Meter lange Hecke vernichtete.

Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehren aus Eferding und Hinzenbach, die mit sieben Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten sie nicht verhindern, dass die Hecke vollständig niederbrannte.

Nur knapp wurde ein angrenzendes Gaslager nicht erreicht. Die Burschen wurden aufgrund eines Hinweises schnell ermittelt.