Bequem auf Wanderschaft gehen mit Bus und Bahn

Beim Wandern ist man zwar auf Schusters Rappen unterwegs, doch die Anreise erfolgt meist trotzdem nicht zu Fuß — wer aber auf seinen CO²-Fußabdruck schaut, sollte aufs Auto verzichten und mit Bus und Bahn zum Einstieg fahren. Außerdem spart man sich dadurch Staus, Parkplatzsuche, Parkgebühren und muss auch nicht retour zum Auto, sondern kann auch an jeder öffentlichen Haltestelle seine Wanderung beenden. Der Nachteil ist, dass man oft ein paar Schritte mehr gehen und bei der Heimreise aufpassen muss: Gerade wenig frequentierte Linien fahren abends selten oder gar nicht.

Einen Schub bekam das Öffi-Wandern durch das Klimaticket. Es ist daher kein Wunder, dass nun auch Öffi-Wanderführer aus dem Boden sprießen. Ein Pionier dieser Wander-Gattung ist der Verein „Bahn zum Berg“. Gemeinsam mit der Organisation „Protect Our Winters“ (POW) hat er nun das Buch „Öffi Touren Oberösterreich“ herausgegeben. 40 Wanderungen zwischen Inn und Enns werden geschildert, zu denen man öffentlich an- und wieder heimreisen kann. Wobei das mit dem Schildern nicht ganz zutrifft. Denn das Buch ist ein hybrider Tourenführer. Sprich, die einzelnen Wanderungen sind nur sehr dürftig in Papierform beschrieben, zur ausführlichen Schilderung kommt man mittels QR-Code.

Auf der entsprechenden Homepage von „Bahn zum Berg“ gibt es dafür aber nicht nur Fotos und Wegbeschreibung, sondern auch aktuelle Öffi-Empfehlungen und GPS-Tracks zum Herunterladen. Auf den ersten 20 Seiten des Buches wird nicht nur ein Plädoyer fürs Öffi-Wandern gehalten, es gibt auch eine Fülle praktischer Tipps. Durch die Hybrid-Variante sollte man etwa den Tipp ernst nehmen, eine Powerbank fürs Handy mitzunehmen: Denn GPS-Tracking verbraucht wesentlich mehr Strom als der Blick in die gute alte Wanderkarte. Allerdings ist verirren eh kaum möglich, denn die vorgestellten Touren sind „ausgetretene Pfade“, die „Wander-Klassiker“ in OÖ. Doch die Bus-Bahn-Variante hat trotzdem einen eigenen Reiz. hs