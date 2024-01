Bergretter warnt vor zu wenig Demut vor dem Berg

Bereits drei tote Bergsteiger gibt es seit dem Stephanitag, dem 26. Dezember 2023, am Traunstein. „Das ist schon eine besondere Dramatik“, sagt Christoph Preimesberger, Landesleiter der Bergrettung OÖ, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT: „Vor allem hat es auch gut ausgerüstete Bergsteiger erwischt.“

Für ihn ist auffällig, „dass der Berg immer mehr zum Sportgerät wird, allerdings herrschen dort ganz andere Bedingungen als in der Kletterhalle vor. Es braucht nicht nur eine gute Ausrüstung und viel Erfahrung, sondern auch Demut vor dem Berg“, sagt der Experte. Durch Social Media würden die schwierigsten und wildesten Touren immer publiker, hinzu käme die Vollkaskomentalität, dass im Notfall ohnedies die Flug- und Bergrettung zu Hilfe käme.

Preimesberger rät, sich zunächst auf einschlägigen Webseiten von Alpen- und Bergsportvereinen über Schwierigkeitsgrade der Touren zu informieren und vor allem in der Region anzufragen, ob die aktuelle Witterung diese auch zulässt. „Das sind allerdings nur Hilfsmittel. Die Entscheidung, ob man die Tour tatsächlich gehen kann, liegt in der Eigenverantwortung. Das kann man an niemanden abschieben“, bekräftigt Preimesberger.

Extremwetter hindert Retter, auf den Berg aufzusteigen

Und es gebe durchaus auch Situationen, meist liege es am schlechten Wetter, dass keine Retter aufsteigen können, etwa bei hoher Lawinengefahr oder bei Gewitter. „Wenn eine zu große Eigengefahr für die Retter besteht, müssen wir von einer Bergung absehen. Allerdings kommt das sehr selten vor. Auch, dass sich bei einem Einsatz, wie am Samstagabend am Traunstein ein Retter so schwer am Fuß verletzt, dass er im Spital operiert werden muss, ist eine Seltenheit. Meist handelt es sich um kleinere Blessuren wie Abschürfungen.“

Jedenfalls wird bei jedem Einsatz eine Rechnung gestellt – die Kosten belaufen sich dabei in Oberösterreich je nach Intensität auf 247,50 bis 990 Euro pro Stunde. Im Todesfall kommt die Rechnung in die Verlassenschaft. Preimesberger empfiehlt, eine Versicherung mit entsprechender Höhe abzuschließen.

Von Michaela Ecklbauer