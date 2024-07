Bergrettung Ebensee im Dauereinsatz am Feuerkogel

Am Dienstag mussten die freiwilligen Helfer gleich dreimal ausrücken

Das sonnige Wetter lockt viele Menschen in die Berge, darunter auch etliche, die entweder mangelhaft ausgerüstet sind oder ihre Kondition völlig falsch einschätzen. Am Dienstag hatte die Einsatzmannschaft der Bergrettung Ebensee jedenfalls alle Hände voll zu tun. Sie wurde gleich dreimal innerhalb eines Tages wegen Notlagen am Feuerkogel angefordert.

Bereits um 5.02 Uhr früh ging der erste Notruf ein: Zwei ukrainische Staatsbürgerinnen, eine 54-Jährige und ihre 18-jährige Tochter, die am Vortag geplant hatten, den Feuerkogel zu besteigen und auf der Christophorus-Hütte zu übernachten, mussten ihre Tour aufgrund von Erschöpfung abbrechen.

Nach etwa 300 Höhenmetern entschieden sie sich, auf der Downhill-Strecke eine Nacht im Freien zu verbringen. Als ein Wanderer die beiden Frauen jedoch frühmorgens unterkühlt und verängstigt auffand, rief er die Bergrettung zu Hilfe.

Notruf wegen Kreislaufbeschwerden

Der nächste Einsatz folgte um 17.10 Uhr: Ein Notruf erreichte die Bergrettung wegen Kreislaufbeschwerden am Weg von der Riederhütte in Richtung Feuerkogelhaus. Die betroffene Person musste sicher ins Tal gebracht werden.

Der dritte Einsatz des Tages ereignete sich schließlich um 20.08 Uhr, als ein Mountainbiker auf der Downhill-Strecke stürzte und sich dabei eine Schulterverletzung zuzog. Eigentlich stand an diesem Abend eine wöchentliche Übung der Bergrettung auf dem Plan, doch der Unfall machte auch diesen Einsatz erforderlich.

Die Bergrettung Ebensee stand am 30. Juli insgesamt mehr als vier Stunden lang mit 14 Freiwilligen im Dauereinsatz.