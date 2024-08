Bernhard Keferböck liefert grandiose Leistungen bei Weltmeisterschaft im Pflügen

Dieser Tage fand die Weltmeisterschaft im Pflügen in Estland statt. Auch ein Oberösterreicher ging dabei an den Start und erzielte herausragende Ergebnisse. Im Grasland konnte er den 7. Platz erreichen, am Stoppel den 3. Platz und in der Gesamtwertung einen hervorragenden 4. Platz.

Zudem wurde er bester Newcomer und Sieger der U25 Wertung. Wer glaubt eine Weltmeisterschaft ist nur eine einfache Steigerung des Bewerbes in Österreich, liegt eindeutig falsch. Bei den Weltmeisterschaften gibt es eine zusätzliche Kategorie – das Grasland. Anders als bei den Bewerben in Österreich, bei denen an einem Bewerbstag eine Parzelle auf einer Stoppelfläche in vorgegebener Zeit gepflügt werden muss, läuft der Bewerb auf WM-Ebene über zwei Tage.

So wird am ersten Tag eine Parzelle auf Stoppelflächen gepflügt und am zweiten eine auf Grasland. Hinzu kommen die Bodenbedingungen, die sich in Estland selbstverständlich von jenen in Österreich unterscheiden. Wochenlanges Training auf den Böden Estlands und aufwendige Umrüstungen bei Pflug und Traktoren sind nötig, um eine reale Chance zu haben.

Der gebürtige Sipbachzeller Bernhard Keferböck durfte dieses Jahr neben dem Niederösterreicher Leopold Aichberger für Österreich an den Start gehen und in der Kategorie Beetpflug antreten. Seine Pflüger-Karriere reicht schon viele Jahre zurück und er weist Einiges an Erfahrung vor.

Der erst 25-Jährige nahm bereits 2015 das erste Mal an einem Landesentscheid teil. Neben vielen Stockerlplätzen auf Landes- und Bundesebene sind ein Landessieg und ein zweiter Platz auf Bundesebene im Jahr 2022 seine bisher größten Erfolge.