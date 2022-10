Ein 60-jähriger Motorradlenker ist am Mittwoch in St. Marienkirchen bei Schärding von einem Pkw gerammt und so schwer verletzt worden, dass er in der Nacht auf Donnerstag im Spital starb.

Ein 85-jähriger Autofahrer hatte beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Biker offenbar übersehen.

Der 60-Jährige wurde 30 Meter in eine Wiese geschleudert und ins Spital geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag. Der Autolenker blieb unverletzt, berichtete die Polizei.