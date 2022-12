Bewaffneter Täter überfiel Sparkassen-Filiale in Leonding

Nach längerer Zeit ohne Banküberfall in OÖ hat am Freitagnachmittag wieder ein Täter zugeschlagen. Der bewaffnete Mann betrat gegen 13.45 Uhr die Sparkassen-Filiale in Leonding (Bez. Linz-Land).

Der Unbekannte bedrohte mit einer Pistole eine Angestellte, die sich allein in der Filiale aufhielt und stieß sie um.

Danach riss er beide Kassenladen aus der Verankerung, entnahm Geld in unbekannter Höhe, steckte die Beute in einen schwarzen Rucksack und flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung blieb vorerst erfolglos.

Die Polizei beschreibt den Täter als etwa 1,80 Meter groß. Er war mit einer engen dunklen Hose, einer Jacke mit Pelzkragen und schwarzen Sportschuhen bekleidet.

Als Maskierung trug der Bankräuber einen grauen Schlauchschal über der Mundpartie. Hinweise unter Tel. 059133/40333 erbeten.