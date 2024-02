Bezirksjägertag 2024 in Freistadt

Beim kürzlich stattgefundenen Bezirksjägertag in der Messehalle Freistadt durfte Bezirksjägermeister Franz Auinger auch Landeshauptmann Thomas Stelzer begrüßen. Vor dem offiziellen Beginn des Bezirksjägertags wurden die Ehrungen von Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner und Bezirksjägermeister Franz Auinger vorgenommen.

Folgende Personen wurden geehrt: Der Goldene Bruch wurde an Franz Baumgartner, Liebenau, Florian Lehner, Pierbach und Johann Inreiter, Pierbach, verliehen (im Bild). Die Ehrennadel für 60 Jahre weidgerechte Jagd erhielten Josef Moser, Bad Zell, Tassilo Dückelmann, Tragwein und Alois OTT, Rainbach. Die Ehrenurkunde für 65 Jahre weidgerechte Jagd erhielten Rudolf Freller, Neumarkt/M. und Erich Hoppstädter, Pierbach. Die Ehrennadel für 70 Jahre weidgerechte Jagd wurde an Friedrich Höller, Lasberg überreicht. Ehrungen erhalten zudem: Josef Puchner, Schönau i. M. (18 Jahre Jagdleiter), Anton Preinfalk, Grünbach (langjähriger Bezirksstatistiker), Walter Neulinger, Liebenau (16 Jahre Jagdleiter) und Raimund Hiesl, Leopoldschlag (18 Jahre Jagdleiter).

Die Biotop-Urkunde für vorbildliche Lebensraumverbesserung erhielt Jagdgesellschaft Grünbach (in Vertretung Jagdleiter Klaus Grünberger). Die Raubwild-Nadel wurde an Christoph Roßgatterer, Liebenau, Erik Falkner, Grünbach, Heinrich Schartlmüller, Pierbach, Rudolf Mühlbachler, St. Leonhard b. Fr., Martin Klopf, Rainbach, Bernhard Klopf, Rainbach und Johannes Brandstetter, Neumarkt überreicht. Die Ehrung für langjährige Tätigkeit als Jagdhornbläser erging an Alois Fischerlehner (60 Jahre JHBL), Rudolf Freudenthaler (60 Jahre JHBL) und Ernst Moser (60 Jahre JHBL).

Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner bedankte sich bei Bezirksjägermeister Franz Auinger und seinem Team für die Durchführung des großartigen, spannenden und interessanten Bezirksjägertages. Auch viele Bezirksjägermeister und Delegierte aus anderen Jagdbezirken durften in Freistadt begrüßt werden, u. a. LJM-Stv. Andreas Gasselsberger, Ried/I., BJM Bgm. LAbg. Josef Rathgeb, Bezirk Urfahr-Umgebung, BJM Franz Hanl, Perg, BJM Adi Haberfellner, Bezirk Grieskirchen, und BJM Martin Eisschiel, Bezirk Rohrbach.