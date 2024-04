Bierregion Innviertel — Unterwegs zum Südtiroler Bier

Einen Blick über den Bierdeckelrand warfen die Brauer der Bierregion Innviertel im Zuge einer Exkursion nach Südtirol. Ähnlich wie hierzulande gibt es dort neben einer marktbeherrschenden Konzernbrauerei auch einige kleine, feine Sudhäuser.

Zwei davon, das „Viertel Bier“ in Natz-Schabs und das „Batzenbräu“ in Bozen, standen auf der Besuchsliste der Brauer. Andere Märkte kennenzulernen, neue Zugänge zum Brauen zu entdecken und nicht zuletzt die Gemeinschaft zu stärken ist Ziel der in losen Abständen stattfindenden Exkursionen der Bierregions-Mitglieder.

Heuer verschlug es sie in einen besonders genussträchtigen Landstrich. Gemeinhin assoziiert man mit Südtirol ja das Thema Wein, dass es auch anders geht, beweisen die zwei besuchten Brauereien. Im Bild: Die Innviertler Gruppe bei der Käseverkostung im „Genussbunker“ in St. Lorenzen im Pustertal.