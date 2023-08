Biker in OÖ beim Überholen in entgegenkommendes Auto gekracht – tot

Eine Motorradfahrer ist am Montag bei einem Überholmanöver bei St. Florian (Bezirk Linz-Land) frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der 36-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe über das Dach geschleudert und prallte rund 40 Meter später auf dem Boden auf. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein, informierte die Polizei.

Der Biker war mit einer Gruppe Motorradfahrer auf der St. Marien Landesstraße Richtung St. Florian unterwegs, als diese zum Überholen eines Rettungsauto ansetzte. Nachdem bereits fünf Bekannte an dem Rettungswagen vorbei waren, scherte der 36-Jährige bei einer Fahrbahnkuppe aus.

Der entgegenkommende 64-jährige Pkw-Lenker hatte keine Chance den Unfall zu verhindern, so die Polizei. Ein kurze Zeit später nachkommender Motorradfahrer der Gruppe kam dann noch wegen herumliegender Fahrzeugteile zu Sturz, er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz geflogen. Der Autofahrer musste ebenfalls in ein Krankenhaus. Für den 36-Jährigen Biker kam jede Hilfe zu spät.