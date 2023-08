Bio-Mittel gegen Gelsen sind schonender, aber kürzer wirksam

Sie gehören zum Sommer dazu, auch wenn man gerne auf sie verzichten könnte: fliegende Plagegeister wie Gelsen & Co. Mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn nehmen sie die vom Körper abgegebene Mischung aus Schweiß, Milchsäure und ausgeatmeten Kohlendioxid wahr und folgen ihr bis zum potenziellen Opfer.

Dort dringen sie mit ihrem Stechrüssel in die Haut ein und injizieren ein Protein, das die Blutgerinnung verhindert. Diese gerinnungshemmende Substanz ist es auch, die eine allergische Reaktion mit Symptomen wie Schwellung, Rötung und Juckreiz auslöst.

Lesen Sie auch

Durch den Klimawandel fühlen sich immer exotischere Mückenarten heimisch, deren Stiche unter Umständen zu schweren Krankheiten führen. So wurden in Österreich bereits Exemplare der Asiatischen Buschmücke und der Tigermücke gefunden, die das West-Nil- oder das Sindbis-Virus übertragen können.

Bio- oder künstliche Substanzen für Abwehr

Abhilfe schaffen insektenabwehrende Substanzen, die auf Haut bzw. Kleidung aufgebracht werden oder in Form von Mückenarmbändern ein für Gelsen abstoßendes Geruchsnetz bilden. Als Duftstoffe haben sich laut ApoLife-Apotheken ätherische Öle, zumeist Zitrusdüfte, bewährt. Die „Bio-Abwehr“ ist teilweise bereits für Kinder ab drei Monaten zugelassen, allerdings ist ihre Wirkungsdauer um einiges kürzer als bei künstlichen Varianten. In künstlichen Repellents ist oft Icaridin sowie das bei Reisen in die Tropen empfohlene DEET (Diethyltoluamid) enthalten.

Für Babys, Schwangere und Stillende sind diese Stoffe vielfach nicht geeignet, unter Umständen können auch Kunststoffe (Brillen, Uhren) angegriffen werden.

Speziell beim Wasserspaß gilt es, den Mückenschutz immer wieder aufzufrischen. Und nie Mückenschutz gleichzeitig mit Sonnencreme anwenden, da die Substanzen eventuell miteinander reagieren. Zuerst den UV-Schutz auftragen, der ohnehin bereits einige Zeit vor dem Aufenthalt in der Sonne appliziert werden sollte, und erst 15 bis 30 Minuten später das Insektenmittel.