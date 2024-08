Bis 31. August Projekte für den Integrationspreis 2024 einreichen

In Oberösterreich hängt gelungene Integration von den Faktoren Deutsch, Arbeit und Respekt ab. Integration muss aktiv eingefordert werden – dafür braucht es aber auch entsprechende Angebote.

Für Vorzeige-Initiativen in diesem Bereich lobt Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer daher wieder den Integrationspreis des Landes Oberösterreich aus.

„Wir haben eine klare Erwartung an jene, die in Oberösterreich heimisch werden wollen: Das Erlernen der deutschen Sprache, die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und Respekt vor unserer Lebensweise. Das muss auch vermittelt werden – und hier leisten unsere Partner im Integrationsbereich engagierte und herausragende Arbeit“, betont Hattmannsdorfer.

„Die besten Projekte wollen wir sichtbar machen und mit dem Integrationspreis auszeichnen“, so der Integrationslandesrat. Projekte einreichen können alle in Oberösterreich ansässigen Vereine, Initiativen, Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Gemeinden, die Integration und das Zusammenleben in Oberösterreich fördern.

Ausgezeichnet werden die Kategorien

Sprache und Arbeit (Sprachvermittlung und Integration in den Arbeitsmarkt)

Respekt und Werte (Respektvolles und wertebasiertes Miteinander)

Ehrenamt (Ehrenamtliches Engagement für Menschen mit Fluchthintergrund)

In jeder Kategorie werden die zwei besten Einreichungen ausgezeichnet. Die Gesamthöhe der Preisgelder beträgt 15.000 Euro. Projekte können bis 31. August online eingereicht werden. Link zum Einreichen

Die Preise werden im Rahmen eines Festaktes am 18. November 2024 im Lentos Kunstmuseum in Linz verliehen.

„Mit dem Preis wollen wir nicht nur bestehendes Engagement würdigen – wir wollen auch anspornen, weiterhin innovative und engagierte Formate im Bereich der Integration anzubieten. Denn gelungene Integration ist eine wesentliche Voraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Oberösterreich“, so Hattmannsdorfer.