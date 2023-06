Bis Donnerstag heißt es schwitzen!

Die erste Hitzewelle des Jahres ist da — und sie bringt bis einschließlich Donnerstag Temperaturen von 30 bis 35 Grad Celsius mit sich, prognostiziert der Wetterdienst Ubimet.

Österreichweit acht Wetterstationen hatten bereits am Sonntag die 30-Grad-Marke geknackt, allen voran Bludenz mit 31,3 Grad. Aber auch in Braunau gab es mit über 30 Grad den ersten richtigen Sommertag. Allerdings war die Hitzetag-Premiere 2023 die späteste in Österreich seit 1990 (20. Juni) und eine der spätesten seit 1950.

Die Hitze steigert sich jetzt aber deutlich. Schon am Mittwoch steigen die Temperaturen von Vorarlberg bis ins Mostviertel auf bis zu 34 oder 35 Grad. Der heißeste Tag des Jahres steht am Donnerstag bevor, wenn verbreitet 30 bis 35 Grad erreicht werden.

Punktuell sind an der Alpennordseite aber auch Spitzenwerte von 36 oder 37 Grad in Reichweite und somit geht es sogar in die Nähe der bestehenden Juni-Rekorde.

Mit der Hitze nimmt auch die Schwüle deutlich zu, die Luftmassen werden zunehmend anfällig für Gewitter — am Donnerstag ist vor allem ein Streifen von Vorarlberg bis OÖ betroffen, hier drohen am Nachmittag schwere Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Zum Wochenende hin kommt Wetterberuhigung, weder Hitze noch schwere Gewitter werden eine Rolle spielen. Die Temperaturen pendeln sich auf normale 22 bis 29 Grad ein, dazu wird es freundlich.