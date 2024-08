Bis Ende Juli gab es bereits bis zu 21 Hitzetage in Linz

Laut GeoSphere Klimamonitor war dieser Juli der viertwärmste Juli in Linz. Die Anzahl der Tropennächte des Vorjahres wurde bis Ende Juli 2024 an den meisten Messstationen bereits erreicht oder sogar überschritten. Dabei steht der August, der in den kommenden Tagen auch wieder heiß werden wird, noch aus.

Als Hitzetag zählt ein Tag mit 30 Grad Celsius und mehr, von einer Tropennacht spricht man, wenn die Temperatur zwischen 18 und 6 Uhr nicht unter 20 Grad Celsius sinkt.

Je nach Messstelle gab es in diesem Jahr bereits 21 Hitzetage bei der Garnisonstraße und mit 15, die wenigsten bei der Rennerschule.

Lesen Sie auch

Große Unterschiede bei den Tropennächten

Deutlich größer ist der Unterschiede bei den Tropennächten. Je nachdem, ob Stadtviertel dicht verbaut sind oder der Grüngürtel und Grünflächen für eine nächtliche Abkühlung sorgen können.

Während an den kühleren Messstellen in Ebelsberg und in Dornach 7 bzw. 8 Tropennächte verzeichnet wurden, waren es bei der Otto-Glöckel-Schule nahe der Herz Jesu Kirche im gleichen Zeitraum bereits 15.

„Wir müssen alles unternehmen, um unsere Stadt klimagerecht umzubauen. Die vorläufige Analyse zeigt einmal mehr, wie der Grüngürtel unsere Stadt an heißen Tagen kühlt. Der Schutz des Grüngürtels muss daher unser aller Anliegen sein, denn Tropennächte führen dazu, dass erholsamer Schlaf nicht mehr möglich ist“, sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger.

Mit der Baumoffensive soll mehr Grün in die Stadt einziehen

Mit der Baumoffensive soll aber auch in von Hitze besonders betroffenen Stadtvierteln wie dem Neustadtviertel Schritt für Schritt für mehr Grün einziehen.

Zusätzlich zur Station Linz-Stadt der GeoSphere Austria betreibt die oö. Landeshauptstadt mittlerweile sechs eigene Messstationen. Die Station an der Otto-Glöckel-Schule weist mit 15 Tropennächten das Maximum auf, die Station am Hauptplatz zählt zwölf Tropennächte.

Im Gegensatz zur Station an der Otto-Glöckel Schule spielt am Hauptplatz mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine noch erfolgende nächtliche Belüftung durch Kaltluftabflüsse aus dem Norden und die Luftleitbahn Donau eine Rolle.

Die Minimalwerte befinden sich in Schule Ebelsberg (7) und in Dornach (8). Ebelsberg und Dornach sind insgesamt weniger versiegelt, Dornach profitiert in der Nacht von Kaltluftabflüssen, die kühlend wirken, Ebelsberg ist allgemein aufgrund der Lage außerhalb des Linzer Beckens schon besser durchlüftet.