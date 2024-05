Blumenschmuckaktion in der Marktgemeinde Wallern

Auch heuer unterstützte die Marktgemeinde Wallern alle Bürgerinnen und Bürger beim Kauf von Blumen zur Verschönerung der Häuser und Gärten.

In Zusammenarbeit mit der Firma Botanicum Hofmüller aus Bad Schallerbach konnte man dieser Tage am Marktplatz in Wallern Blumen und „Bienenfreundliche Pflanzen“ mit 20 Prozent Ermäßigung erstehen. Als besonderen Service wurden Blumentröge und Pflanzengefäße gleich vor Ort bepflanzt.

„Da das tolle Angebot sehr zahlreich in Anspruch genommen wurde, können wir uns wieder auf viele mit Blumen geschmückte Häuser und Gärten freuen“, so Bürgermeister Dominik Richtsteiger.