Blutspenden: 60 Minuten für eine Win-win-Situation

Aus der Wirtschaftswelt kennt man den Begriff „Win-win-Situation“, aber dieser gilt auch in anderen Bereichen. Etwa beim Blut spenden, denn nicht nur die Person, die das Spenderblut erhält profitiert, sondern auch der Spender.

Zeigen nämlich einige Studien: So wird beispielsweise der Bluthochdruck gesenkt, man erfährt seine Blutgruppe und zudem können möglich, bislang unidentifizierte gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt haben. Und nachdem am 7. April Weltgesundheitstag der WHO ist und dieses Jahr das Motto „Gesundheit für alle“ lautet, ist es mal Zeit für einen Selbstversuch.

Viel essen und trinken

Also. Dann mal los. 11.55 Ankunft in der Blutspendezentrale in der Krankenhausstraße in Linz. Der Apfel auf dem Weg von der Redaktion zur Zentrale hat gut geschmeckt. Man soll ja im Vorfeld viel essen und trinken. Die Dame beim Empfang ist freundlich, das mulmige Gefühl ist zwar nach wie vor da, aber die helle, offene Atmosphäre in der Blutspendezentrale trägt dazu bei, dass die Nervosität sinkt. Nun gut. Fragebogen ausfüllen und unterschreiben, derweilen einen Multivitaminsaft trinken und dann geht es um 12.01 zur Ärztin zum Gespräch. Puls (77) und Blutdruck (135 zu 90) sind in Ordnung.

Bei den 44 Fragen beziehungsweise Kreuzerln gab´s auch nichts auszusetzen, also unterschreibe ich um 12.11 und dann geht es in den großen Saal zur Blutspende. Die Liege ist bequem, die Mitarbeiterin des Roten Kreuzes freundlich und kompetent, die Uhr zeigt 12.16 und ich balle meine rechte Hand zur Faust. Okay. Hinschauen will ich nicht, wenn dann der Stich kommt, man spürt´s ja eh. Es ist dann ein Pieks um 12.18 und dann blicke ich an meinem Arm entlang und staune, wie schmerzlos das gegangen ist. Die Nervosität ist einer Achtsamkeit und einem In-mich-Hineinhören gewichen.

Wie geht es mir? Wie fühlt es sich an? Spüre ich Übelkeit, Schwindel oder Schmerzen? Nein. Alles fein, während der Sekundenzeiger auf der Wanduhr gegenüber tickt und die Finger etwas kribbeln. Ich trinke ein wenig vom Orangensaft, bitte eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes um zwei, drei Beweisfotos und zwei Mal kommt eine Dame von der Spendezentrale vorbei und fragt nach meinem Befinden.

Alles fein. Nach wie vor. Um 12.31 piepst die Maschine. Sie ist fertig. Ich zum Glück nicht, obwohl mir ein halber Liter Blut abgenommen wurde. Schonung ist für heute angesagt, trichtert mir die Ärztin noch einmal ein. Und viel essen und trinken. Denn bei einer Blutspende werden 2000 Kilokalorien verbrannt. Also gibt es im Empfangsbereich noch jede Menge Soletti, Milka, Haribo und Cola. Denn gleich nach der Spende sollte man nicht gehen, lieber 20, 30 Minuten warten. Um 12:55 – nach exakt einer Stunde – gehe ich retour in die Redaktion. Mit einem angenehmen, erleichterten Gefühl tiefer Zufriedenheit.

Häufig gestellte Fragen zum Thema Blut spenden

Wer darf überhaupt spenden?

Man muss zwischen 18 und 69 Jahre alt sein, 50 Kilogramm oder mehr wiegen und sich fit und gesund fühlen.

Was passiert bei einer Spende?

Zuerst wird ein Fragebogen ausgefüllt. Dann erfolgt das Gespräch mit dem Blutspendearzt. Bei der Blutspende wird etwa ein knapper halber Liter Blut aus der Armvene entnommen.

Was muss mitgebracht werden?

Ein amtlicher Lichtbildausweis. Vor der Spende sollte man ausreichend Essen und Trinken

Wie lange dauert die Blutspende?

Die Blutspende an sich dauert ungefähr zehn Minuten, es sollten aber ungefähr 45 bis 60 Minuten eingerechnet werden. Nach der Spende etwa 20 bis 30 Minuten rasten und den Kreislauf mit einem Getränk und Schokolade stärken.

Wie oft darf man pro Jahr Blut spenden?

Männer sechs Mal pro Jahr, Frauen vier Mal. Zwischen zwei Blutspenden müssen zwei Monate liegen.

Was gilt es, nach der Blutspende zu beachten?

Nach der Spende starke körperliche Anstrengung vermeiden, viel trinken; kein übermäßiger Sport.

Was passiert mit der Spende?

Diese wird im Labor getestet. Dann wird, je nach Dringlichkeit die Spende in ein Krankenhaus zur Verwendung gebracht oder maximal 42 Tage gelagert