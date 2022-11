Einem 17-Jährigen ist in der Nacht auf Dienstag ein Böller in seiner Hand explodiert.

Laut seinen Angaben hatte er diesen zuvor auf einer Halloween-Party in Unterweitersdorf (Bezirk Freistadt) von einem Unbekanntem erhalten.

Zuhause zündete er den Knaller auf einer benachbarten Wiese. Nachdem sich jedoch nichts tat, ging der Teenager nachschauen.

In dem Moment, als er den Böller in die Hand nahm, ging dieser in die Luft. Der 17-Jährige wurde ins Kepler Uniklinikum gebracht.