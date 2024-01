Böllerexplosion beim Glöcklerlauf in Ebensee verletzt Zuseher

In der beschaulichen Gemeinde Ebensee am Traunsee kam es am Freitagnachmittag während des traditionsreichen Glöcklerlaufes zu einem bedauerlichen Zwischenfall.

Ein 66-jähriger Einheimischer löste mit dem Abfeuern von drei Böllern als Startsignal für den Lauf eine Explosion aus, durch welche vier Zuschauer verletzt wurden. Die Böller waren in sicherer Entfernung zum Publikum positioniert, doch beim letzten Schuss kam es zur unvorhergesehenen Detonation.

Metallteile flogen durch die Luft und trafen die sich ungefähr 50 bis 100 Meter entfernt befindlichen Personen.

Die Verletzten mussten umgehend in verschiedene Salzkammergutkliniken gebracht werden, wo sie derzeit medizinisch versorgt werden. Die genauere Ursache der Explosion wird aktuell noch untersucht.